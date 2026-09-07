07.09.2026 06:31:29

Oil Gas Development: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oil Gas Development hat am 04.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 535,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 320,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Oil Gas Development einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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