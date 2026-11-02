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02.11.2026 06:31:29
Oil Gas Development gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Oil Gas Development äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 477,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 340,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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