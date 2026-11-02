Oil Gas Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oil Gas Development hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oil Gas Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 477,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 340,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at