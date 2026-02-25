Oil Gas Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oil Gas Development ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oil Gas Development die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oil Gas Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,4 Millionen USD im Vergleich zu 361,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at