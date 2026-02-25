|
25.02.2026 06:31:29
Oil Gas Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Oil Gas Development hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 344,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 361,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.