Oil Gas Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oil Gas Development hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 344,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 361,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at