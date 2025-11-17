Oil India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oil India hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 8,78 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oil India 12,40 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,94 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 72,47 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

