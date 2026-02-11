Oil India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oil India veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,35 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,23 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 83,30 Milliarden INR, gegenüber 83,37 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at