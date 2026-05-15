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15.05.2026 06:31:29
Oil India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Oil India hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,91 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oil India ein EPS von 8,05 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 92,93 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 88,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 40,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 40,27 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 339,46 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Oil India 317,03 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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