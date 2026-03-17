Oil price jumps after Iranian energy facility hit

Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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18.03.2026 00:40:46

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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex zeigte sich hingegen mit Abschlägen. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.
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