Oil Refineries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oil Refineries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 ILS je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Oil Refineries mit einem Umsatz von insgesamt 7,99 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 51,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at