Oil Refineries lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 ILS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Oil Refineries mit einem Umsatz von insgesamt 9,39 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,97 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 136,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at