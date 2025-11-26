Oil Refineries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oil Refineries hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oil Refineries -0,020 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,97 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,72 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at