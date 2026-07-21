Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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21.07.2026 19:36:23
Oil rises to highest level in six weeks as Middle East war escalates
Goldman Sachs warns oil could jump to $120 per barrel if Strait of Hormuz remains ‘disrupted’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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