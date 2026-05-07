Oil States International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oil States International hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oil States International 145,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 159,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at