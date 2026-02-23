Oil States International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oil States International ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oil States International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oil States International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,5 Millionen USD im Vergleich zu 164,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,860 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 668,99 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 692,59 Millionen USD umgesetzt.

