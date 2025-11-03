Oil States International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oil States International lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oil States International noch ein Gewinn pro Aktie von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 165,4 Millionen USD, gegenüber 174,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at