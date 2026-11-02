Oil States International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oil States International hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oil States International 169,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 165,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at