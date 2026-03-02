|
02.03.2026 06:31:29
Oil Terminal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oil Terminal hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,11 Prozent auf 95,1 Millionen RON. Im Vorjahresviertel hatte Oil Terminal 120,5 Millionen RON umgesetzt.
Mit einem EPS von 0,010 RON lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Oil Terminal mit 0,010 RON je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 397,28 Millionen RON – das entspricht einem Minus von 15,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 470,23 Millionen RON in den Büchern gestanden hatten.
