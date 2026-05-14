Oiles gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oiles ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oiles die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 78,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 19,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 171,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 208,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 68,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Oiles einen Umsatz von 67,60 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at