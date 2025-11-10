Oiles informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oiles hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oiles 50,22 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at