Oiles öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oiles stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,59 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at