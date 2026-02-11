Oiles: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oiles präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,32 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Oiles 40,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,02 Prozent auf 16,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Oiles 16,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at