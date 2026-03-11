GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|
12.03.2026 00:00:00
Oilfield services and Middle Eastern conflict: possible short-term pain but clear long-term gain
The backdrop is well-trodden by now: according to various industry estimates compiled by Morgan Stanley, global oil and gas capital expenditure (CapEx) has recovered by up to 60% from its 2020 lows and is expected to stay strong.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
12.03.26
|Börse Zürich: SPI leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.03.26
|SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,13
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.