12.11.2025 06:31:28
Oiltek International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Oiltek International hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 SGD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Oiltek International ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 SGD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Oiltek International mit einem Umsatz von insgesamt 14,4 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 27,99 Prozent verringert.
