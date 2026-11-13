Oisix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oisix präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Oisix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 79,07 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,08 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,40 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 60,61 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at