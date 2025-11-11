|
OITA BANK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OITA BANK hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 75,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,77 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 20,91 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
