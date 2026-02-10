OITA BANK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OITA BANK hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 202,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OITA BANK 198,49 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat OITA BANK 22,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at