OITA BANK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OITA BANK hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 43,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 23,62 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at