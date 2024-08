OITA BANK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OITA BANK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 219,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 144,77 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OITA BANK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at