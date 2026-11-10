OITA BANK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OITA BANK präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 41,58 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OITA BANK noch ein Gewinn pro Aktie von 15,10 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at