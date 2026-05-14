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14.05.2026 06:31:29
OITA BANK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OITA BANK gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 41,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat OITA BANK mit einem Umsatz von insgesamt 24,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 38,61 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 139,79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 97,12 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 87,67 Milliarden JPY – ein Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem OITA BANK 76,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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