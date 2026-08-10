OIZUMI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OIZUMI hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

OIZUMI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,53 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OIZUMI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at