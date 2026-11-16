OIZUMI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OIZUMI veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,82 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,25 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at