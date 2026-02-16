OIZUMI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OIZUMI hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,53 JPY gegenüber -14,240 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,28 Prozent auf 6,55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at