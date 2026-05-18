OIZUMI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OIZUMI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -19,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat OIZUMI im vergangenen Quartal 4,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OIZUMI 4,08 Milliarden JPY umsetzen können.

OIZUMI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 26,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,95 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21,72 Milliarden JPY gegenüber 20,11 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at