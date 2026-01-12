Ojas Asset Reconstruction Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ojas Asset Reconstruction Company präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,9 Millionen INR – ein Plus von 81,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ojas Asset Reconstruction Company 4,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

