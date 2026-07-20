20.07.2026 06:31:29

Ojas Asset Reconstruction Company legte Quartalsergebnis vor

Ojas Asset Reconstruction Company stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ojas Asset Reconstruction Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,800 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 98,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,320 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,17 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 85,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62,93 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart größtenteils gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen