Ojas Asset Reconstruction Company legte Quartalsergebnis vor

Ojas Asset Reconstruction Company stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ojas Asset Reconstruction Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,800 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 98,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,320 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,17 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 85,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62,93 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at