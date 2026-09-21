Ojas Asset Reconstruction Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ojas Asset Reconstruction Company veröffentlichte am 18.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at