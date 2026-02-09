Oji gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oji hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,96 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent auf 477,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 460,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at