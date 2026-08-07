Oji gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oji hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Oji mit einem Umsatz von insgesamt 2,94 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at