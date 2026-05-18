Oji hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oji veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,29 JPY, nach -3,860 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,69 Prozent auf 468,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 465,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 61,10 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Oji 47,34 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 861,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1 849,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at