Oji mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oji hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oji 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3,10 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at