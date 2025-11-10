Oji öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oji äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oji in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 457,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 484,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at