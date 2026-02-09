Oji präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oji hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at