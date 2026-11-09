Oji präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oji hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,07 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at