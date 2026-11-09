Oji stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oji hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 10,06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oji noch ein Gewinn pro Aktie von 17,42 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 489,45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 457,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at