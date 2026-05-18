Oji: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oji präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,19 Prozent zurück. Hier wurden 2,99 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,05 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 12,35 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,13 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at