Oji: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oji präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,68 JPY, nach -5,570 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 468,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 457,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at