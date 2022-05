Oji zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oji ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oji die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 384,55 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 355,23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 21,30 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 373,02 Milliarden JPY erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 88,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Oji ein EPS von 50,13 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.358,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1.470,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 78,52 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 1.456,30 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at