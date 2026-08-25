Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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25.08.2026 05:27:36
OK Lim’s daughter loses challenge to exclude evidence in ongoing trial
Lim Huey Ching, her father and brother were directors of Hin Leong, which was put into liquidation in 2021Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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